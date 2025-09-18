19 сентября, 15:08
19 сентября, 07:55
НовостиСобытие

Прокуратура Кетченеровского района добилась компенсации для ребенка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки

В июле 2025 года несовершеннолетняя жительница Кетченеровского района получила травму ноги в результате нападения безнадзорной собаки. После обращения за медицинской помощью прокуратура района инициировала проверку и подала иск к Управлению ветеринарии Республики Калмыкия о взыскании морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав ведомство выплатить 50 тысяч рублей законному представителю девочки. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

