19 сентября, 13:14
НовостиСобытие

В КалмГУ прибыла первая группа студентов из Индии для обучения на медицинском факультете.

Восемь абитуриентов из Индии стали первыми участниками англоязычной программы по специальности «Лечебное дело» в Калмыцком государственном университете. Студенты уже прибыли в Элисту и встретились с ректором Бадмой Салаевым.

Ректор подчеркнул символичность их приезда в дни III Международного буддийского форума: «Ваш визит — часть большой истории межкультурного диалога. КалмГУ становится площадкой для международного сотрудничества».

КалмГУ, вошедший в программу «Приоритет 2030», сегодня объединяет студентов из 53 стран мира, формируя многонациональную академическую среду.

Фото: КалмГУ

