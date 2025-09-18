Программа «Земский учитель» может стать доступнее

Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть возможность отмены возрастных ограничений для участия в программе «Земский учитель». Сейчас в Калмыкии, как и в других регионах, к программе допускаются педагоги только от 18 до 55 лет. Это изменение позволит привлечь в сельские школы опытных специалистов старшего поколения, готовых делиться знаниями.

Кроме того, с 2027 года планируется увеличить единовременную выплату для учителей, переезжающих в школы Белгородской, Брянской и Курской областей, до 2 млн рублей. Для остальных регионов, включая Калмыкию, сохранится выплата в 1 млн рублей.

Программа также может быть расширена на выпускников вузов и колледжей, которые готовы работать в сельских школах. Это поможет решить проблему нехватки кадров в образовании и поддержать молодых специалистов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия