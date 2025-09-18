Полиция Калмыкии задержала астраханских мошенников, похитивших 985 тысяч рублей у жителя Юстинского района

Совместными усилиями сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Яшкульский», регионального Управления уголовного розыска и бойцов Росгвардии задержаны двое жителей Астраханской области, подозреваемых в крупном мошенничестве.

Злоумышленники через мессенджер убедили 58-летнего жителя Юстинского района перевести 985 000 рублей на подконтрольный им банковский счет под предлогом помощи знакомой потерпевшего.

При обысках в Астрахани изъяты 24 банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся для преступления. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фото: МВД Калмыкия