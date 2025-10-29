30 октября, 19:36
30 октября, 16:32
НовостиСобытие

После дождичка в четверг: радуга украсила небосвод над Элистой.

Свидетелями этого удивительного природного явления стали жители степной столицы. Оно также попало в объектив нашего телеоператора Сергея Очирова.

Яркие цвета радуги, от глубокого красного до нежного фиолетового, создавали впечатляющее зрелище. Горожане останавливались, чтобы запечатлеть и остановить мгновение, когда солнце, пробиваясь сквозь облака, освещало капли дождя. Это природное явление — ещё и напоминание о том, что и после туч всегда выглянет солнце!

