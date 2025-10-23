Сотрудники МЧС России провели профилактический обход в частном жилом секторе Элисты, уделив особое внимание подготовке домовладений к осенне-зимнему периоду.
В ходе рейда инспекторы проводили индивидуальные беседы с домовладельцами, разъясняя основные правила пожарной безопасности. Особое внимание уделялось представителям «группы риска» — одиноким пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.
Жителям рассказали о правильной эксплуатации газового и электрооборудования, печного отопления, а также вручили памятки с телефонами экстренных служб и рекомендациями по действиям при возгорании.
Профилактические мероприятия направлены на снижение количества бытовых возгораний в самый пожароопасный период года.
Фото: МЧС Республики Калмыкия