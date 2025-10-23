24 октября, 14:32
24 октября, 11:26
НовостиСобытие

Сотрудники МЧС России провели профилактический обход в частном жилом секторе Элисты, уделив особое внимание подготовке домовладений к осенне-зимнему периоду.

В ходе рейда инспекторы проводили индивидуальные беседы с домовладельцами, разъясняя основные правила пожарной безопасности. Особое внимание уделялось представителям «группы риска» — одиноким пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.

Жителям рассказали о правильной эксплуатации газового и электрооборудования, печного отопления, а также вручили памятки с телефонами экстренных служб и рекомендациями по действиям при возгорании.

Профилактические мероприятия направлены на снижение количества бытовых возгораний в самый пожароопасный период года.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

