Полузащитник Амир Батырев стал игроком ФК «Енисей».

Клуб заключил с футболистом контракт до конца сезона 2025/2026 с возможностью продления ещё на один год.

Ранее футболист выступал в Премьер-лиге за ФК «Сочи», где провёл 21 матч. В сезоне 2024/2025 он уже играл за «Енисей» на правах аренды и принял участие в 18 играх команды.

Амир родился в Торонто (Канада), куда его семья переехала из Калмыкии. В 12 лет был принят в академию клуба «Торонто», а в 15 лет проходил просмотры в португальском «Эшторил-Прая» и московских клубах ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Последние два клуба были готовы подписать контракт, но родители не захотели оставлять сына одного в России. Вернувшись в Канаду, Батырев перешёл в «Ванкувер Уайткэпс», где играл вместе с Алфонсо Дейвисом.

Его отец, Ренат Батырев, активно занимается продвижением карьеры сына.

Фото: ФК «Енисей» | Красноярск