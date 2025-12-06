Поэтический спектакль на стихи Джангара Насунова прошёл на малой сцене национального театра.

«Рассвет. Степь. Окно.» — так озаглавил его актёр труппы Санджи Базыров, в нём он выступил режиссёром. Через поэзию автора зрителю передают его чувства, переживания, этапы жизни. Ночь, за окном калмыцкие степи, сквозняком по углам гуляет ветер, без конца открывая сломанную форточку, которую то и дело нужно захлопывать обратно. Собираются какие-то люди со своей судьбой, они чего-то хотят, может быть, до конца и не понимая, чего именно, но хотят сильно и искренне.

«Это не спектакль в обычном понимании этого слова», — говорит автор постановки. «Но и не поэтический вечер. Здесь нет сюжета, но есть человеческие отношения. Нет героев, но есть персонажи. И во главе всего стоит поэзия Джангара Насунова». Актёры театра обещают, что на малой сцене они продолжат творить, ставить эксперименты и ждут своего зрителя.