8 декабря, 13:48
 -1 °C
88,7
76,09
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 декабря, 10:16
НовостиСобытие

В посёлках Ики-Чонос и Овата Целинного района завершён важный этап модернизации водоснабжения.

В посёлках Ики-Чонос и Овата Целинного района завершён важный этап модернизации водоснабжения.

Теперь там установлены новые водонапорные башни Рожновского. Это значит, стабильное давление в водопроводной сети позволит наладить бесперебойную подачу воды и обеспечит надёжный резервный запас на случай внештатных ситуаций. Строительство было полностью осуществлено за счёт бюджетных средств района в рамках программы по улучшению качества жизни и инфраструктуры, сообщает пресс-служба Целинного РМО.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия