В посёлках Ики-Чонос и Овата Целинного района завершён важный этап модернизации водоснабжения.

Теперь там установлены новые водонапорные башни Рожновского. Это значит, стабильное давление в водопроводной сети позволит наладить бесперебойную подачу воды и обеспечит надёжный резервный запас на случай внештатных ситуаций. Строительство было полностью осуществлено за счёт бюджетных средств района в рамках программы по улучшению качества жизни и инфраструктуры, сообщает пресс-служба Целинного РМО.