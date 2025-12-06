В Калмыкии прошёл четвёртый ритуал продления жизни.

В преддверии национального праздника Зул, который отмечается в этом году 14 декабря, в Центральном хуруле продолжаются ежегодные ритуалы продления жизни — «Нас утдуллһн». Состоялся уже четвёртый молебен, посвящённый Будде Амитаюсу (Аюш Бурхн), одному из трёх главных божеств долголетия в буддийской традиции.

Хурул вновь был заполнен верующими, так как до наступления калмыцкого Нового года остаётся меньше недели.

Фото:Калмыцкий Хурул