В Калмыкии заработала новогодняя почта.

Начало декабря — самое время подготовить послание зимнему волшебнику. Почта России уже установила в отделениях по всей стране специальные ящики. Если юному отправителю понадобится помощь, сотрудники расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. В течение всего декабря специалисты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции зимних волшебников. Ежегодно в Великий Устюг доставляют сотни тысяч писем с сокровенными мечтами и планами детей и взрослых на Новый год.