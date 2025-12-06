8 декабря, 14:43
8 декабря, 11:34
НовостиСобытие

В Калмыкии заработала новогодняя почта.

Начало декабря — самое время подготовить послание зимнему волшебнику. Почта России уже установила в отделениях по всей стране специальные ящики. Если юному отправителю понадобится помощь, сотрудники расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. В течение всего декабря специалисты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции зимних волшебников. Ежегодно в Великий Устюг доставляют сотни тысяч писем с сокровенными мечтами и планами детей и взрослых на Новый год.

