Сегодня в Элисте состоится концерт «Он славил красоту родной степи».

Мероприятие посвящено 95-летию первого профессионального композитора Калмыкии, заслуженного деятеля искусств РСФСР Петра Чонкушова. Его творчество не теряет востребованности у профессиональных и начинающих музыкантов; его сочинения всегда являются украшением любой концертной программы. И в этот раз в программе – известные и всеми любимые произведения Чонкушова: «Поэма», «Калмыцкая сюита», а также фрагменты из оперы-балета «Джангар» и песни на стихи калмыцких авторов.