«Балтика» не намерена отпускать Бевеева в зимнее трансферное окно.﻿

Калининградская футбольная команда «Балтика» решила не продавать защитника Мингияна Бевеева в зимний период переходов, несмотря на интерес топ-клубов Российской Премьер-Лиги. Клуб хочет сохранить всех ключевых игроков, включая Бевеева.

В текущем сезоне Мингиян Бевеев сыграл в 17 матчах различных турниров и забил один гол. После 15 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятую строчку в таблице с 28 очками на счету, демонстрируя уверенную игру.

Фото: ФК "Балтика"

