2 декабря, 07:09
В Яшалтинском районе задержан мужчина, незаконно добывавший рыбу сетями.﻿

В рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2025» участковые уполномоченные полиции села Яшалта совместно с инспекторами по охране водных биологических ресурсов провели рейд на реке Дунда. Был задержан 60-летний житель соседнего региона, осуществлявший вылов рыбы частиковых пород с помощью запрещённой лесочной сети. У нарушителя изъято 38 экземпляров рыбы.

Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка. Рыбу и запрещённые орудия лова изъяли и направили на экспертизу. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия

