2 декабря, 07:54
НовостиСобытие

В Калмыкии проверили готовность дорожных служб к зиме

В Калмыкии проверили готовность дорожных служб к зиме

Минстрой Республики Калмыкия совместно с Главным управлением МЧС по региону провели рабочий объезд, чтобы оценить готовность дорожных организаций к зимнему сезону. В ходе проверки специалисты посетили ряд предприятий.

Было установлено, что дорожно-эксплуатационные службы оснащены необходимой техникой, инструментами и материалами для оперативного устранения последствий непогоды. Это позволяет обеспечить безопасность и поддержание транспортной доступности на дорогах республики в зимних условиях.

Фото и видео: Минстрой Республики Калмыкия

