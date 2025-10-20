21 октября, 17:08
21 октября, 12:45
НовостиСобытие

В Калмыкии мошенник приговорен к обязательным работам за обман пенсионеров.

Прокуратура Малодербетовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Астраханской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве при заключении договоров подряда на ремонт домовладений. Прокуратурой установлено, что в июне 2024 года подсудимый заключил договоры с тремя жителями села Плодовитое на проведение ремонтных и строительных работ, получив от них более 560 тысяч рублей. При этом он изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб пенсионерам. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 480 часов обязательных работ.

