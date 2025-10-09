Одна из самых почитаемых святынь буддийского мира — мощи Будды из Капилавасту — впервые доставлены в Россию.

Церемонию встречи специального рейса из Индии возглавил глава Калмыкии Бату Хасиков. Прибытие святыни сопровождали индийская делегация и чтение традиционных буддийских мантр. Для транспортировки реликвий из аэропорта был подготовлен специальный автобус, который доставил их в главный храм Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни». В центральном хуруле Элисты реликвии разместят в специально оборудованной витрине для поклонения верующих.