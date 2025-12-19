Прокуратура Калмыкии признала недействительными результаты контрольной проверки, проведённой Управлением Россельхознадзора в отношении местного индивидуального предпринимателя.

Установлено, что проверка была основана на предписании, которое не было официально вручено бизнесмену.

На этом основании ведомство пыталось повторно провести проверку и инициировать административное дело за «невыполнение предписания». По требованию прокуратуры результаты первой проверки отменены, а ответственное должностное лицо привлечено к ответственности.

Теперь любая новая внеплановая проверка этого предпринимателя может быть проведена только с согласия прокуратуры, что обеспечивает дополнительную защиту от неправомерного давления.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия