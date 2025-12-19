22 декабря, 11:59
22 декабря, 08:45
В Малодербетовском районе за ночь произошло два пожара.

Первый случай произошел в 01:17 в селе Малые Дербеты на улице Гагарина. Загорелась кухня жилого дома. Пожарные ликвидировали огонь на площади 62 квадратных метра. Пострадавших нет.

Второй пожар случился в 05:21 в селе Плодовитое на улице Советской. По прибытии спасателей наблюдалось обрушение кровли жилого дома. Сотрудники МЧС совместно с добровольцами местного самоуправления потушили огонь на площади 40 квадратных метров.

В обоих случаях причина возгорания, виновные лица и размер материального ущерба устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

