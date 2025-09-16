На 73-м году жизни скончался выдающийся хирург, ветеран здравоохранения Владимир Бадмаев, посвятивший полвека служению медицине.

Выпускник Ставропольского медицинского университета (1976) и ординатуры Второго мединститута им. Н.И. Пирогова (1980), он с 1980 по 2003 год работал в Калмыкии: в районах и Элисте, пройдя путь от хирурга до заместителя главного врача республиканской больницы им. П.П. Жемчуева.

Владимир Алексеевич провёл тысячи операций, сочетая высочайшее мастерство с человеческой чуткостью. Его наследие — не только спасённые жизни, но и десятки обученных молодых специалистов, для которых он стал образцом профессионализма. С 2004 по 2021 год он работал в Москве, но всегда оставался связан с родной республикой.

Коллеги и пациенты вспоминают его как мудрого наставника и врача, готового прийти на помощь в любой ситуации.

Фото: Ресбольница08