18 сентября, 16:52
 23 °C
98,3
83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 13:15
НовостиСобытие

На 73-м году жизни скончался выдающийся хирург, ветеран здравоохранения Владимир Бадмаев, посвятивший полвека служению медицине.

На 73-м году жизни скончался выдающийся хирург, ветеран здравоохранения Владимир Бадмаев, посвятивший полвека служению медицине.

Выпускник Ставропольского медицинского университета (1976) и ординатуры Второго мединститута им. Н.И. Пирогова (1980), он с 1980 по 2003 год работал в Калмыкии: в районах и Элисте, пройдя путь от хирурга до заместителя главного врача республиканской больницы им. П.П. Жемчуева.

Владимир Алексеевич провёл тысячи операций, сочетая высочайшее мастерство с человеческой чуткостью. Его наследие — не только спасённые жизни, но и десятки обученных молодых специалистов, для которых он стал образцом профессионализма. С 2004 по 2021 год он работал в Москве, но всегда оставался связан с родной республикой.

Коллеги и пациенты вспоминают его как мудрого наставника и врача, готового прийти на помощь в любой ситуации.

Фото: Ресбольница08

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия