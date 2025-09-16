18 сентября, 16:52
Прокуратура Кетченеровского района добилась компенсации для ребёнка, пострадавшего от укуса собаки.

В июле 2025 года безнадзорная собака напала на несовершеннолетнюю, укусив её за ногу. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, и прокуратура района инициировала проверку для защиты её прав.

Установив, что инцидент произошёл из-за бесконтрольного выгула животных, прокурор обратился в суд с иском к Управлению ветеринарии Республики Калмыкия о взыскании морального вреда. Суд удовлетворил требования полностью, обязав выплатить 50 тысяч рублей законному представителю ребёнка.

Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения.

