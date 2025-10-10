Прокуратура Калмыкии восстановила трудовые права сотрудника Отделения Социального фонда РФ.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что сотрудника незаконно лишили премий за второй квартал 2024 года и первый квартал 2025 года. Решение руководства фонда основывалось на докладных записках о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей. Однако проверка не подтвердила эти сведения.

Прокуратура внесла представление управляющему ОСФР по РК и принесла два протеста, но меры по устранению нарушений предприняты не были. В связи с этим ведомство обратилось в суд.

Исковые требования были полностью удовлетворены: с фонда взысканы суммы премий и компенсация за задержку выплат.