В России отмечают День сотрудника органов внутренних дел.

История профессионального праздника сотрудников правопорядка ведёт отсчёт с 1715 года, когда Пётр I создал в России первую службу охраны общественного порядка и дал ей название «полиция». Интересно, что это слово пришло из греческого языка и означает «управление государством».

Сам праздник за время своего существования несколько раз менял название:

• До 1991 года — «День советской милиции».

• С 1991 по 2011 год — «День российской милиции».

• С 2011 года — «День сотрудника органов внутренних дел».

Таким образом, современный праздник сохраняет многовековые традиции, претерпевая закономерные изменения вместе с государством.

— Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу. Кто честно, порой с риском для жизни выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом. Кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте – на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан, — поздравил полицейских президент Владимир Путин.