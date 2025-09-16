18 сентября, 17:27
17 сентября, 07:17
НовостиСобытие

Жительница Элисты подозревается в даче взятки должностному лицу

Жительница Элисты подозревается в даче взятки должностному лицу

По версии следствия, 24 января 2020 года подозреваемая, находясь в служебном кабинете районного отдела полиции, передала взятку в виде денежных средств в сумме 14 тысяч рублей через посредника государственному инспектору безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного направления государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Целинному району за совершение последним незаконных действий, направленных на незаконное принятие теоретического и практического экзаменов на получение ею водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «В1».

🎙И вот, что сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Тамара Эльдеева.

Фото: Следком Калмыкии

