Жительница Элисты подозревается в даче взятки должностному лицу

По версии следствия, 24 января 2020 года подозреваемая, находясь в служебном кабинете районного отдела полиции, передала взятку в виде денежных средств в сумме 14 тысяч рублей через посредника государственному инспектору безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного направления государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Целинному району за совершение последним незаконных действий, направленных на незаконное принятие теоретического и практического экзаменов на получение ею водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «В1».

🎙И вот, что сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Тамара Эльдеева.

Фото: Следком Калмыкии