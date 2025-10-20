Борец из Лагани подарил своему тренеру выигранный мотоцикл.

В посёлке Артезиан прошёл VIII Республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти братьев Городоваевых. Соревнования собрали спортсменов со всей республики, но главным событием стал поступок победителя. Обладатель суперприза — мотоцикла — Тамирлан Лагаев принял решение, которое тронуло всех присутствующих. Без колебаний он вручил свой приз тренеру в знак глубокой благодарности за годы наставничества, терпения и веры.

Этот жест стал ярким свидетельством уважения и признательности, которые воспитанник испытывает к своему наставнику.

Фото: Лаганский район