7 ноября, 17:32
7 ноября, 14:30
Новости

Калмыкия присоединилась ко Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Этот просветительский проект призван не только познакомить участников с многообразием культур народов России, но и помочь им оценить собственный уровень грамотности. В Элисте для его проведения организованы сразу несколько площадок. В Национальной библиотеке имени Амур-Санана свои знания проверили более 70 человек, среди которых были представители самых разных профессий и возрастов.

📼Подробнее в видеоматериале.

