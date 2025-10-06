Калмыкия присоединилась ко Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Этот просветительский проект призван не только познакомить участников с многообразием культур народов России, но и помочь им оценить собственный уровень грамотности. В Элисте для его проведения организованы сразу несколько площадок. В Национальной библиотеке имени Амур-Санана свои знания проверили более 70 человек, среди которых были представители самых разных профессий и возрастов.

