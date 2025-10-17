Калмыкия построит два жилых дома в Антраците.

Об этом сообщили в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Планируется возвести многоэтажные дома, которые будут включать 40 квартир. Общая площадь жилого объекта составляет более 1990 квадратных метров. Строительство первого дома запланировано завершить до 1 июля будущего года, а второго — до 20 сентября 2027 года. На данный момент успешно проведены работы по разработке котлована и устройству фундамента.