Калмыкия готовится к гастрофестивалю «МаханFest»

Он пройдет в Калмыкии 16-17 апреля.

Фестиваль познакомит многочисленных гостей столицы с национальной кухней и культурой калмыцкого народа. На территории парка "Дружба" будут работать площадки с мастер-классами и выставками для взрослых, детей и предпринимателей.

У каждого из участников появится возможность прямо на месте попробовать и приготовить вкусное блюдо, купить сувенир, покататься на лошадях и верблюдах, послушать концерт и занять интересными развлечениями своих детей. На фестивале планируется размещение обучающих площадок по ковроткачеству, рисованию, декорированию войлока, изготовлению кукол. А местные рестораны будут продавать блюда по сниженной цене.

Помимо прочего, на мероприятии будут представлены кухня и культура народов, проживающих на территории региона.