5 апреля, 06:54
 4 °C
92,39
83,59
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 апреля, 09:52
НовостиТуризм

Калмыкия готовится к гастрофестивалю «МаханFest»

Калмыкия готовится к гастрофестивалю «МаханFest»

 

 Он пройдет в Калмыкии 16-17 апреля.

Фестиваль познакомит многочисленных гостей столицы с национальной кухней и культурой калмыцкого народа. На территории парка "Дружба" будут работать площадки с мастер-классами и выставками для взрослых, детей и предпринимателей.

У каждого из участников появится возможность прямо на месте попробовать и приготовить вкусное блюдо, купить сувенир, покататься на лошадях и верблюдах, послушать концерт и занять интересными развлечениями своих детей. На фестивале планируется размещение обучающих площадок по ковроткачеству, рисованию, декорированию войлока, изготовлению кукол. А местные рестораны будут продавать блюда по сниженной цене.

Помимо прочего, на мероприятии будут представлены кухня и культура народов, проживающих на территории региона.

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия