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5 апреля, 11:09
НовостиКультура

Сегодня в Элисте стартует 3-й Международный театральный фестиваль спектаклей для детей «Кееда»

Сегодня в Элисте стартует 3-й Международный театральный фестиваль спектаклей для детей «Кееда»

Он пройдет на сцене Национального драматического театра. В творческом мероприятии примут участие коллективы Белорусского, Башкирского, Чувашского ТЮЗов, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Республиканский театр кукол Марий Эл.

В течение пяти дней юные зрители Калмыкии получат возможность познакомиться с лучшими детскими постановками. В работе Фестиваля примет участие театральный критик Ольга Игнатюк. В программе также экскурсии, творческие встречи, работа арт-клуба и пресс-конференция с представителями республиканских СМИ. Завершится Фестиваль большим концертом Дружбы, в котором, кроме участников, выступит Заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев.

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