28 января, 14:54
️В селе Троицкое задержана местная жительница по подозрению в покушении на убийство.

Целинным межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 23 января 53-летняя женщина нанесла несколько ножевых ударов своему сожителю, находившемуся во сне. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, включая допросы и экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

    Вести Калмыкия