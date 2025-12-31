️Аккаунт ГТРК «Калмыкия» в соцсети «ВКонтакте» вошёл в топ-20 рейтинга среди 98 телеканалов России из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек.

Рейтинг традиционно провёл специализированный Telegram-канал New Media на основе анализа JagaJam, создающего сервисы по работе с данными из соцсетей. По итогам ноября-декабря наша страница попала в двадцатку лучших по суммарному количеству просмотров и среднему охвату одного поста, а также вошла в пятёрку по вовлечённости аудитории среди региональных СМИ.

Активные сообщества также работают в "MAX", «ВКонтакте» и «Одноклассниках», где зрители могут узнавать ещё больше новостей.

Команда телерадиокомпании благодарит зрителей и подписчиков за доверие и активное взаимодействие, которые позволяют оставаться ведущим медиа в регионе.

Фото: New Media