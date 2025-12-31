22 января, 18:14
22 января, 14:33
НовостиСобытие

️В Калмыкии житель Саратовской области украл кошелёк на автозаправке.

В полицию о пропаже сообщил 45-летний мужчина. Он рассказал, что на автозаправке у него украли кошелёк с документами, банковскими картами и 45 000 рублей.

Установлено, что кражу совершил 56-летний житель Саратовской области, который находился в Калмыкии проездом. Мужчину задержали и доставили в местное отделение полиции.

Он признался в преступлении и рассказал, что деньги потратил, а кошелёк выбросил. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии

