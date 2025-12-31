Сегодня Архиепископу Элистинскому и Калмыцкому Юстиниану исполнилось 65 лет.

В Казанском кафедральном соборе только что завершилась Божественная литургия в честь знаменательной даты Владыки. Его поздравили прихожане храма, учащиеся воскресной школы и духовенство. В адрес Архиепископа направил приветственный адрес Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил значимость ответственных послушаний, которые поручены архипастырю Священноначалием, и подчеркнул усердие Владыки в их исполнении.