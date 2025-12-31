Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов удостоен Премии «Государеву человеку» за защиту духовно-нравственных ценностей.

Вручение состоялось в ходе Гала-концерта «Семья и мир: во имя будущих поколений» — масштабного общественного форума, организованного Комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений.

«Защита семьи, материнства и детства — дело благое. Это настоящее и будущее нашей страны», — подчеркнул Рифат Сабитов в своей ответной речи.

Глава Патриаршей Комиссии иерей Федор Лукьянов попросил Рифата Сабитова в рамках своей профессиональной деятельности содействовать предотвращению рекламы оккультизма и колдовства в СМИ — инициативы Святейшего Патриарха Кирилла, которую публично поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин во время прямой линии.

«Мы полностью разделяем эту позицию, Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций в сотрудничестве с законодателями добивается реализации этого запрета», — отметил Рифат Сабитов.

Он также вручил награды авторам лучших журналистских материалов, представленных на конкурс креативных индустрий «Семья — основа мира».

«С каждым годом интерес к этой теме все больше, а качество работ все лучше», — подчеркнул Рифат Сабитов.