20 января, 17:51
 -8 °C
90,16
77,76
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 января, 14:49
НовостиСобытие

Общественная палата Калмыкии подвела итоги работы за три года.

Общественная палата Калмыкии подвела итоги работы за три года.

В январе завершается срок полномочий четвертого состава этого регионального консультативно-совещательного органа. С итоговым отчетом о работе на пленарном заседании выступил председатель Общественной палаты Батыр Мучаев. Докладчик подчеркнул, что ключевыми направлениями ее деятельности остаются повышение качества жизни населения, его социальная поддержка и защита, развитие системы образования, духовно-нравственное воспитание, охрана здоровья жителей, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, укрепление институтов гражданского общества, формирование правовой культуры, а также поддержание межконфессионального и межрелигиозного согласия.

В работе заседания приняли участие руководитель администрации главы Калмыкии Кирилл Попов и председатель парламента Артем Михайлов.

Они отметили роль Общественной палаты как важного института гражданского общества и надежного партнера органов государственной власти.

В заключение членам четвертого состава палаты вручили благодарственные письма главы региона и Народного Хурала.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия