Общественная палата Калмыкии подвела итоги работы за три года.

В январе завершается срок полномочий четвертого состава этого регионального консультативно-совещательного органа. С итоговым отчетом о работе на пленарном заседании выступил председатель Общественной палаты Батыр Мучаев. Докладчик подчеркнул, что ключевыми направлениями ее деятельности остаются повышение качества жизни населения, его социальная поддержка и защита, развитие системы образования, духовно-нравственное воспитание, охрана здоровья жителей, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, укрепление институтов гражданского общества, формирование правовой культуры, а также поддержание межконфессионального и межрелигиозного согласия.

В работе заседания приняли участие руководитель администрации главы Калмыкии Кирилл Попов и председатель парламента Артем Михайлов.

Они отметили роль Общественной палаты как важного института гражданского общества и надежного партнера органов государственной власти.

В заключение членам четвертого состава палаты вручили благодарственные письма главы региона и Народного Хурала.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия