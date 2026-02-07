9 февраля, 18:44
9 февраля, 14:17
НовостиСобытие

️В Элисте задержали 60-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей соседке.

Конфликт произошёл в квартире потерпевшей во время совместного распития спиртных напитков. После ссоры мужчина скрылся.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка для принятия процессуального решения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Фото: МВД Калмыкии

