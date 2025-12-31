Сегодня в региональном филиале крупнейшего медиахолдинга страны пройдут Дни карьеры.

Мы усиливаем команды по действующим творческим направлениям, открываем новые и расширяем штат. Телевидение и радио Калмыкии — это СМИ со своей историей, и мы делаем главные вести региона. То, что нас смотрит и ждет зритель, подтверждают данные российского независимого телеизмерителя «Медиахиллс»: мы первые в рейтинге телесмотрения, а наша аудитория — самая преданная и требовательная! Мы уже реализуем множество проектов и сейчас запускаем свыше десяти новых.

🔸Соискателей на очном этапе собеседований ждем в 13:00.