24 января, 13:53
 -9 °C
89,06
75,92
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 10:09
НовостиСобытие

Сегодня в региональном филиале крупнейшего медиахолдинга страны пройдут Дни карьеры.

Мы усиливаем команды по действующим творческим направлениям, открываем новые и расширяем штат. Телевидение и радио Калмыкии — это СМИ со своей историей, и мы делаем главные вести региона. То, что нас смотрит и ждет зритель, подтверждают данные российского независимого телеизмерителя «Медиахиллс»: мы первые в рейтинге телесмотрения, а наша аудитория — самая преданная и требовательная! Мы уже реализуем множество проектов и сейчас запускаем свыше десяти новых.

🔸Соискателей на очном этапе собеседований ждем в 13:00.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия