101 житель Калмыкии подал заявку на Премию «Россия — страна возможностей»

Их приём на второй сезон Премии Президентской платформы завершился. Более 58 000 участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они уже создают возможности для других. В их числе более ста жителей Республики. Впереди – оценка экспертного совета и народное голосование, которые определят финалистов и победителей.

Больше всего заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела» – именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов. В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Сейчас проходит технический отбор: проверяется разделы анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом – не менее 10 человек, для которых участник создаёт возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Премия Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогает заявить о себе тем, кто прокладывает путь другим и делает страну лучше шаг за шагом.

Фото: Сообщество возможностей