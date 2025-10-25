28 октября, 11:01
Калмыцкий борец Дорджи Шунгурциков завоевал бронзу на первенстве мира U-23 в Сербии

Дорджи стал бронзовым призером первенства мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили с 20 по 27 октября в сербском городе Нови-Сад.

В весовой категории до 63 кг калмыцкий спортсмен продемонстрировал высокое мастерство и волю к победе. Этот успех стал закономерным результатом трехлетней работы в составе сборной России, где Дорджи уже успел стать серебряным призером первенства Европы среди молодежи до 21 года в 2024 году.

