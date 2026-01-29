ОФИЦИАЛЬНАЯ СВОДКА ГИБДД КАЛМЫКИИ: ИТОГИ 2025 ГОДА

Госавтоинспекция РК подводит итоги аварийности за январь–декабрь 2025 г. в сравнении с 2024 г.

Фиксируется сокращение количества учётных ДТП и снижение тяжести их последствий, при этом вопросы безопасности остаются актуальными.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Всего ДТП: 556 (на 7 % меньше, чем в 2024 году).

Погибло: 80 чел. (на 18,4 % меньше, чем в 2024 году).

Ранено: 773 чел. (на 10,3 % меньше, чем в 2024 году).

Несмотря на положительную динамику, любое ДТП — это пострадавшие или погибшие. В большинстве случаев аварии происходят по вине водителей.

ТОП‑3 ПРИЧИН ДТП в 2025 г.:

1. Нарушение расположения ТС на проезжей части: 198 ДТП (35,6 %).

2. Несоблюдение очерёдности на перекрёстках: 72 ДТП (12,9 %).

3. Управление ТС в опьянении: 67 ДТП (12,1 %).

ГИБДД рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от вашей ответственности.

