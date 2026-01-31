️28-летнего мужчину из Калмыкии и его сообщницу задержали в Ленинградской области по делу о работе на украинских мошенников.

По данным МВД, с августа прошлого года подозреваемый, переехавший из степного региона в Мурино, и его 20-летняя знакомая из Псковской области обеспечивали работу сим-боксов для мошеннических колл-центров на территории Украины. Для конспирации злоумышленники меняли съёмные квартиры каждые три-четыре дня, получая вознаграждение в криптовалюте — около 12 тысяч рублей в день. Полиция связывает задержанных как минимум с 50 уголовными делами. При обысках изъяли 19 телефонов, более 3,5 тысячи сим-карт и оборудование узла связи. Возбуждены дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.