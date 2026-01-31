2 февраля, 21:52
2 февраля, 16:30
НовостиСобытие

С сегодняшнего дня ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку от военной службы через портал Госуслуг.

Заявка должна быть подтверждена работодателем в личном кабинете организации. Аккредитованные ИТ-компании формируют и направляют списки сотрудников в Минцифры, которое передаёт их в Министерство обороны. Окончательное решение по отсрочке принимает призывная комиссия. Подавать данные можно в течение всего года.

На отсрочку имеют право мужчины от 18 до 30 лет с российским гражданством, работающие по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев. Требование к стажу не касается выпускников вузов, устроившихся на работу в течение года после окончания учёбы.

Фото: Минцифры России

