2 февраля, 18:56
НовостиСобытие

В администрации Элисты сегодня назвали топ-3 жалоб горожан.

Аналитики муниципального центра управления зафиксировали за неделю 51 обращение элистинцев. Больше всего жалоб и претензий в социальных сетях вызвали дороги, а именно необходимость строительства новых, уборка проезжей части от снега и наледи. Также горожане оставляли обращения по поводу отсутствия снегоуборочной техники и плохой обработки дорог и тротуаров в гололедицу. В топе тем, вызывающих недовольство жителей калмыцкой столицы, также проблемы, связанные с аварийным и ветхим жильём, отключением в домах отопления и водоснабжения. И замыкают тройку проблемы благоустройства города.

Элистинцы жаловались на неисправность или отсутствие уличного освещения, просили об уборке общественных пространств от снега и наледи.

Фото: Город Элиста

