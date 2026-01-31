В администрации Элисты сегодня назвали топ-3 жалоб горожан.

Аналитики муниципального центра управления зафиксировали за неделю 51 обращение элистинцев. Больше всего жалоб и претензий в социальных сетях вызвали дороги, а именно необходимость строительства новых, уборка проезжей части от снега и наледи. Также горожане оставляли обращения по поводу отсутствия снегоуборочной техники и плохой обработки дорог и тротуаров в гололедицу. В топе тем, вызывающих недовольство жителей калмыцкой столицы, также проблемы, связанные с аварийным и ветхим жильём, отключением в домах отопления и водоснабжения. И замыкают тройку проблемы благоустройства города.

Элистинцы жаловались на неисправность или отсутствие уличного освещения, просили об уборке общественных пространств от снега и наледи.

Фото: Город Элиста