3 февраля, 10:47
НовостиСобытие

В отношении двух жителей Калмыкии возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Элисте был остановлен автомобиль под управлением 42-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишён прав и привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом виде.

В посёлке Комсомольский полицейские остановили местного жителя, также ранее лишённого прав за вождение в пьяном состоянии. В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела.

Фото: МВД Калмыкии

