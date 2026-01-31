2 февраля, 21:24
2 февраля, 16:11
НовостиСобытие

Сегодня День воинской славы России.

Ровно 83 года назад завершилась Сталинградская битва, переломившая ход войны. По данным историков-публицистов, среди участников сражений было более семисот наших земляков. Для современного поколения жителей Калмыкии эта дата – возможность ещё раз вспомнить своих родных. В эти минуты памятные мероприятия организованы по всей республике. У вечного огня в Элисте проходит церемония возложения венков и цветов. Отстоять победу удалось благодаря мужеству и стойкости советских солдат. Среди защитников был и Морхаджи Нармаев.

