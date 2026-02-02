В Калмыкии гражданин иностранного государства предстанет перед судом по обвинению в даче взятки.

Расследование по делу завершено. По версии следствия, вечером 11 ноября 2025 года обвиняемый передал сотруднику управления по вопросам миграции 15 тысяч рублей. Целью взятки было избежание административной ответственности за нарушение режима пребывания в России для себя и ещё одного иностранного гражданина.

Сотрудник полиции отказался от денег, а факт передачи средств был зафиксирован в ходе оперативных мероприятий. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Следком Калмыкии