Калмыкия заняла 79-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина.

Его составили эксперты РИА Новости. Согласно исследованию, на среднюю зарплату в республике можно приобрести около 769 литров топлива. В декабре 2025 года цена литра АИ-92 в регионе составила 61,90 рубля, что на 9,3% выше показателя годом ранее. Наиболее доступным топливо остаётся в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Цена топлива в конце 2025 года в этих регионах составила от 61,43 до 74 рублей. Замкнули рейтинг Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия.

Фото: РИА Новости