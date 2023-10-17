Житель Городовиковского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Городовиковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителю пос. Лазаревский Городовиковского района, повлекшего по неосторожности его смерть.

В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался местный житель.

По версии следствия, 11 октября 2023 года, в ночное время, подозреваемый, находясь по месту жительства потерпевшего, в ходе конфликта с последним, умышленно нанес мужчине удары в область головы и туловища, тем самым причинив ему повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Следком Калмыкии