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18 октября, 12:56
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Полицейские Элисты раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную в магазине

Полицейские Элисты раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную в магазине

В дежурную часть Управления МВД России по г.Элисте обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что находясь в супермаркете, по забывчивости оставила мобильный телефон на полке для товаров. Вернувшись в скором времени на это же место, элистинка свой телефон не обнаружила и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г.Элисте было установлено, что кражу совершила 46-летняя жительница Ростовской области, которая также находилась в этот день в магазине. Женщина в содеянном созналась, украденное мобильное устройство было полицейскими изъято для возвращения владельцу.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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