  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 мая, 11:27
НовостиСобытие

Телефонные мошенники выманили у жителя Лаганского района 1 миллион 300 тысяч рублей

Телефонные мошенники выманили у жителя Лаганского района 1 миллион 300 тысяч рублей

Мужчина рассказал полицейским, что в мессенджере ему поступило предложение о дополнительном заработке. Собеседник убеждал его вложить личные средства в инвестиционный проект, и уговоры продолжались несколько недель.

За это время пострадавший перечислил аферистам 1,3 миллиона рублей, причем большая часть суммы — миллион рублей — была его накоплениями. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший признался, что правоохранители не раз предупреждали его о подобных схемах, но в этот раз он не проявил осторожности.

И вот что нам сообщили сегодня в региональном МВД.

Фото и видео: МВД Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия